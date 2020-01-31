Vali misafir olduğu çocuğun evinde ailenin tüm ihtiyaçlarını karşıladı

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, kendisini evine davet eden çocuğu kırmayarak hayalini gerçekleştirdi.

Küçük çocuğun daveti üzerine gittiği evde Suriyeli iki ailenin 10 çocuğuyla birlikte yaşadığını gören Vali Abdullah Erin, aile ile sohbet etti, sorun ve sıkıntılarını dinledi. Evde bulunan çocuklarla yakından ilgilenen ve oyuncaklar hediye eden Erin, ailenin gıda, battaniye ve soba ihtiyaçlarının karşılanması, çocukların giyim ve ayakkabı ihtiyaçlarının temin edilmesi talimatını verdi. Vali Erin’in talimatının Suriyeli muhacirlere yardım ve destekler sağlayan sivil toplum kuruluşlarına iletilmesinin ardından, aileleriyle birlikte evlerinden alınan çocuklar, götürüldükleri giyim mağazasında beğendikleri giysi ve ayakkabıları gönüllerine göre aldılar.

Soba, yakacak, gıda malzemeleri ve ihtiyaçları olan battaniyelerin de teslim edildiği aileler, Vali Erin’e ve kendilerine destek sağlayan hayır kuruluşlarına teşekkür ettiler.

ŞANLIURFA 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:00

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