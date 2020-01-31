Üst geçitlere estetik dokunuş

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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kentin birçok bölgesinde duvar, köprü, merdiven, meydan ve bulvarlara görsel çalışmalar yaparak turizm şehri Şanlıurfa’nın estetik acıdan zenginleştirilmesini sağlıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelindeki elektrik trafolarına, yol kenarlarındaki duvarlara, üst geçit ayaklarına, tünel duvarlarına, meydan ve bulvarların uygun düz zeminlerine resim uygulama çalışmaları devam ediyor. Büyükşehir, şimdi de şehrin çeşitli noktalarındaki üst geçitlerin merdivenlerine de aynı uygulamayı yapmaya başladı. Çizilen resim uygulamalarıyla şehir önemli yerlerinin estetik acıdan zenginleştirilmesi hedeflenirken, çizimlerde yöresel çalışmalar yanı sıra dere, doğa, manzara ve akvaryum benzeri uygulamalar gerçekleştiriliyor.

ŞANLIURFA 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:00

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