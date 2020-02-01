Büyükşehir ekibi zorlu virajı galibiyetle geçti

Çin'de yaşayan Türk oyuncu anlattı! Şu an bir ilaç bulunsa bile...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Ordu Büyükşehir Belediyespor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı ile karşılaştığı maçta galip gelen taraf oldu.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Liginde mücadele veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Şehit İlyas Kaya sezonunda Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol takımını kendi evinde ağırladı. 11 Nisan Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada ev sahibi takım, rakibi karşısında üstün performans sergiledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Faruk Bayuk’un izledeği karşılaşma Büyükşehir'in 7761'lik skoru ile tamamlandı.

ŞANLIURFA 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:00

GÜNEŞ 07:22

ÖĞLE 12:43

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 17:54

YATSI 19:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.