Kuş, gece gündüz vatandaşların taleplerini dinliyor

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, gündüz sahada gece de mahalle toplantılarıyla vatandaşla iç içe olup, hem çalışmaları anlatıyor hem de talepleri dinliyor.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, gündüz sahada gece de mahalle toplantılarıyla vatandaşla iç içe olup, hem çalışmaları anlatıyor hem talepleri bire bir dinliyor. Seçildiği ilk günden itibaren ilçeyi karış karış dolaşıp, vatandaşlarla iç içe olan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, gece toplantılarıyla da fark yaratmaya devam ediyor.

Buhara mahallesinde çevre mahalle sakinlerinin de katılımıyla mahalle toplantısı düzenleyen Kuş, belediyenin çalışmalarını vatandaşlara anlatıp, istekleri dinledi.

Toplantıda Kuş, "1 Nisan itibariyle Eyyübiyeli kardeşlerimizle iç içe olacağımızı ifade etmiştik. Bizler seçimden seçime değil sürekli halkın içinde olacağımızı şfade etmiştik. Çok şükür bunu gerçekleştiriyoruz. Eyyübiye’yi Eyyübiyeli kardeşlerimizle birlikte yöneteceğimizi ifade etmiştik. Bugün de 2. Mahalle toplantımızı gerçekleştirdik. Eyyübiyeli kardeşlerimizle buluştuk. 9 aylık çalışmalarımızı anlattık, yine vatandaşlarımızın taleplerini dinledik. İnşallah kısa zaman dilimi içinde de bu talepleri yerine getireceğiz. Durmadan yılmadan Eyyübiye için çalışmaya devam edeceğiz“ dedi.

Toplantıya, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Mehmet Moğal, Meclis Üyeleri Mahir Öge, Hasan Karataş, Buhara Mahalle Muhtarı İbrahim Demir, bölge mahalle muhtarları, Buhara Mahalle Temsilcisi Emin Gülten ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ŞANLIURFA 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:00

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