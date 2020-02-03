Siverek'te öğrencilerin okul heyecanı İlçede 77 bin 500 öğrenci 2. yarıyıl eğitim ve öğretimine başladı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 77 bin 500 öğrenci 2 haftalık yarıyıl tatilden sonra yeniden eğitimöğretime başladı.

17 ocakta başlayan 20192020 eğitimöğretim yılı yarıyıl tatili, 2 hafta aradan sonra bu sabah ilk ders ziliyle tekrardan başladı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde de eğitim gören 77 bin 500 öğrenci, bu sabahtan itibaren ders başı yaptı. İlçenin Güney Mahallesinde bulunan Halit Gülpınar ortaokulunda yapılan törenin ve okunan istiklal marşın ardından öğrenciler heyecanla sıralarına gererek eğitim öğretime başladı.

2 haftalık tatili dolu dolu geçirdiğini söyleyen 5. sınıf öğrencisi Ahmet Cemil Alkanat, "Tatilde gezilere çıktık, nineme, teyzelerime gittik, sağ olsunlar hoş kahvaltılar yaptık. Babamın dükkanına gidip, işlerine yardımcıda oldum. bu zamanda okulumu ve arkadaşlarımı çok özledim" dedi

Tatilde kayak merkezine gidip, çok eğlendiğini belirten Berrin Yıldırım, "2 haftalık tatilim çok eğlenceli geçti, babamla kayak merkezine gittik, kardan adam yaptık, kızakla kaydık, çok verimli geçti" şeklinde konuştu. kul öğrencilerinden Elif Özgeyik ise," Ben sık sık kitap okudum ve ara sıra tabletle oynadım, okula gelmeyi çok istiyordum, resmen dün gece heyecandan uyuyamadım, okula başlamak çok güzel" diye konuştu.

Okul Müdürü İbrahim Karakaş'ta öğrencilere başarılar diledi.

ŞANLIURFA 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:00

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