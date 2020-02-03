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Galericiler sitesine kavşak düzenlemesi

İHA

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz günlerde yapımı tamamlanan Oto Galericiler Sitesinde trafiği daha da rahatlatma amacıyla yeni kavşak düzenlemesi yaparak sürücülerin ve galerici esnafının hizmetine sundu.

Galericiler sitesine kavşak düzenlemesi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz günlerde yapımı tamamlanan Oto Galericiler Sitesinde trafiği daha da rahatlatma amacıyla yeni kavşak düzenlemesi yaparak sürücülerin ve galerici esnafının hizmetine sundu.
Karayolları yol ağında olan Gaziantep Akçakale çevreyolu üzerinde oto galericiler sitesinin taşınmasıyla birlikte bölgede oluşacak araç yoğunluğunu da göz önünde bulunduran Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Karayolları Genel Müdürlüğü ile ortak proje hazırlayarak hayata geçirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün önderliğinde alt ve üst yapı sorunları giderilerek taşınma işlemi hızlandırılan galericiler sitesinde gerçekleştirilen kavşak düzenlemesi, olası yoğunluğun da önüne geçerek sürücülere ve esnafa rahat nefes aldırdı.
Cadde ve bulvarlarda kavşak düzenlemesi devam ediyor
Büyükşehir belediyesi ulaşım daire başkanlığı ayrıca kentin ama arterlerinde ve trafik yoğunluğu yaşanan cadde ve bulvarlarda kavşak düzenlemelerine devam ediyor. Buluntu Hoca Bulvarında yaşanan kazalara büyük ölçüde son veren kavşak düzenlemeleri tamamlanarak halkın hizmetine sunuldu.

ŞANLIURFA

31 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:00
  • GÜNEŞ 07:22
  • ÖĞLE 12:43
  • İKİNDİ 15:30
  • AKŞAM 17:54
  • YATSI 19:11
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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