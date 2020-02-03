Şanlıurfa´da öğretmen ve berber, cinsel istismardan tutuklandı

ŞANLIURFA´da, küçük yaşta çocuk ve öğrencilere cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan müzik öğretmeni Mehmet Emin K. ile berber Ramazan A. (72), çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kent merkezinde özel bir okulda 4 kız öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla hakkında açılan soruşturmanın ardından gözaltına alınan müzik öğretmeni Mehmet Emin K. ile Viranşehir ilçesinde iş yerinde küçük çocuğa istismarda bulunan berber Ramazan A.´nın emiyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi mahkemece 'çocuğa karşı cinsel istismar' ve 'hüriyetinden yoksun kılmak' iddiasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu.
ŞANLIURFA
31 Ocak 2020 Cuma
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