Haliliye’den Dağeteği’nde yol çalışması

Çin'de yaşayan Türk oyuncu anlattı! Şu an bir ilaç bulunsa bile...

Haliliye Belediyesi, Dağeteği Mahallesinde yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda ilçe genelinde yol yapım atağını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü, mevsim koşulları çerçevesinde merkez ve kırsal mahallelerde belirlenen program dahilinde yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler kırsal mahallerden Dağeteği Mahallesinde stabilize yol çalışması başlatırken, Altıntepe Mahallesinde de tamamlanan yollar vatandaşların hizmetine sunuldu. Haliliye Belediyesi, yürüttüğü çalışmalar ile hem merkez hem de kırsal mahallelerde vatandaşların takdirini topluyor. Vatandaşlar çalışmalardan dolayı memnun olduklarını belirterek, sunulan hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür etti.

Ekipler, çalışmaların devam ettiği mahalleleri tamamlayıp, diğer kırsal mahallelerde çalışmaları başlatmayı hedefliyor.

ŞANLIURFA 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:00

GÜNEŞ 07:22

ÖĞLE 12:43

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 17:54

YATSI 19:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.