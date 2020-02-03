Şanlıurfa semalarında kuşların dansı Gökyüzüne yükselen sesler huzur saçıyor

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Şanlıurfa’da akşam saatlerinde binlerce sığırcık kuşunun aynı anda gökyüzünde uçarak dans etmesiyle kartpostallık görüntüler oluştu.

Binlerce sığırcık kuşunun gökyüzünde yaptığı dans kartpostallık görüntüler oluşturdu. Her yıl sonbahar ve kış aylarında görülen ve sürüler halinde şekilden şekle giren sığırcık kuşları, birbirleriyle uyum içinde dans edercesine uçuyor. Çıkardıkları seslerle de huzur saçan sığırcıkların dakikalarca süren etkileyici gösterileri göz kamaştırdı. Şanlıurfa semalarında o anlar anbean kameraya yansıdı. Sürü halinde hareket eden kuşlar uçtuktan sonra ağaçlara konarak bir müddet bekleyip tekrar uçtu. Dakikalarca süren o anlarda binlerce kuşun çıkardığı sesler herkesi hayran bıraktı.

ŞANLIURFA 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:00

GÜNEŞ 07:22

ÖĞLE 12:43

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 17:54

YATSI 19:11

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