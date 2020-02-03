Başkan Ekinci’den Milli Eğitim Müdürü Yağan’a Hayırlı Olsun Ziyareti

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Milli Eğitim Müdürlüğüne yeni atanan İbrahim Yağan ve Şube müdürlüğüne atanan Abdurrahman Kurur’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Ekinci’nin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne yaptığı hayırlı olsun ziyaretinde, AK Parti Viranşehir İlçe Başkanı Ali Tekin ve Belediye Meclis üyeleri eşlik etti. Belediye Başkanı Salih Ekinci, geçtiğimiz günlerde Viranşehir Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan İbrahim Yağan ve Şube Müdürlüğüne atanan Abdurrahman Kurur’u ziyaret ederek, yeni görevlerinde başarılar diledi. Başkan Ekinci, Müdür Yağan’ın eğitim çıtasının daha yukarılara çıkarmak için yoğun gayret ve önemli projelere imza atacağına inandığını söyledi. Eğitiminin önemine vurgu yapan Ekinci, Belediye olarak imkanları dahilinde eğitime her zaman destek olmaya çalıştıklarını ve bu anlamda ellerinden gelen her yardımı yapmaya devam edeceklerini bildirdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Yağan ise, Başkan Ekinci ve beraberindeki heyete teşekkür edip,kendisine güvenenleri mahcup etmeyeceğini kaydetti.

ŞANLIURFA 03 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 05:58

GÜNEŞ 07:20

ÖĞLE 12:44

İKİNDİ 15:33

AKŞAM 17:57

YATSI 19:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.