Şanlıurfa'da trafik kazası: 5 yaralı

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Şanlıurfa’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, ŞanlıurfaAkçakale karayolunun 9'uncu kilometresinde yaşandı. Mehmet Ç.’nin kullandığı 06 DS 7261 plakalı otomobil ile Hasan K.'nın kullandığı 34 FD 3670 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Mehmet Ç., Vadha Ç., İde Ç., Hamit Ç. ve Hasan K. yaralandı. Yaralılar olay yerine giden ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA 03 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 05:58

GÜNEŞ 07:20

ÖĞLE 12:44

İKİNDİ 15:33

AKŞAM 17:57

YATSI 19:14

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