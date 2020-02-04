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Türkiye'nin en büyük tarım işletmesinde ivesi cinsi koyun popülasyonu artıyor

İHA

Dünyanın sayılı, Türkiye'nin en büyük tarım işletmesi konumundaki Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü bünyesinde yetiştirilen ivesi cinsi koyun sayısı 100 bini buldu.

Türkiye'nin en büyük tarım işletmesinde ivesi cinsi koyun popülasyonu artıyor

Dünyanın sayılı, Türkiye’nin en büyük tarım işletmesi konumundaki Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü bünyesinde yetiştirilen ivesi cinsi koyun sayısı 100 bini buldu.
Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü Küçükbaş Hayvancılık Şube Şefi Ziraat Mühendisi Bora Sarıçam, işletmenin 35 bin ana, dönemsel olarak ise toplamda 100 bin ivesi cinsi koyunun bakım ve beslemesini yapması bakımından dünyanın en büyük çiftliğine sahip olduğunu belirtti. Doğumların KasımAralık aylarında olduğunu belirten Bora Sarıçam, yapılan seleksiyon çalışmaları ile ikizlik oranının yüzde 2530’a, elit sürülerde ise bu oranın yüzde 3540’a kadar çıktığını dile getirdi.
Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü bünyesinde, işletmenin farklı bölgelerinde küçükbaş hayvanlar için 12 ayrı ağıl olduğunun altını çizen Sarıçam, daha çok meraya dayalı koyunculuk faaliyetleri sürdürdüklerini, sağımların el değmeden otomatik sağım sistemleriyle yapıldığını, sütlerin eksi 4 derecede soğutulduktan sonra tüketime sunulduğunu dile getirdi. Sağımın 56 ay sürdüğünü ifade eden Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü Küçükbaş Hayvancılık Şube Şefi Bora Sarıçam, süt veriminin işletme genelinde 180200 kilograma, elit sürüde ise bu sayının 270 kilograma kadar çıktığını belirtti.
Yeni doğan kuzu ve koyunların farklı yerlerde tutulmak suretiyle günün belirli saatlerinde emzirilmesi için “Emişme” denilen yöntemle kuzu ve koyunların buluşturduklarını söyleyen Bora Sarıçam, yüzlerce kuzunun aynı anda salıverilmesi ile kuzuların içgüdüsel olarak anne koyunu bulduklarını belirtti. Sarıçam, yıl boyunca damızlık hayvan satışının olduğunu, bunun yanı sıra yılda 15 bin adet doğan kuzuların da besisi yapılarak kasaplık hayvan olarak piyasaya sunulduğunu söyledi.

İvesi koyun
Halk arasında sarıbaş veya Arap koyunu olarak bilinen ivesi koyunu sıcak hava şartları ve kalitesiz mera ortamından en iyi yararlanabilen koyun ırkıdır. Baş bölgesi kahverengi vücutları beyaz olan bu koyun ırkının en önemli özelliklerinden birisi sarkık ve uzun kulaklarıdır. 16 santim civarında kulak uzunlukları olan bu ırk; dünyada Suriye, Lübnan, Irak, İsrail ve Türkiye’de yoğun olarak yetiştiriliyor.
Ülkemizde toplam koyun popülasyonun yüzde 3,9’unu oluşturan ivesi koyunu Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis ve Hatay bölgelerinde çokça yetiştiriliyor. Sütçü özelliği ön plana çıksa da besi tutma kapasitesi de çok iyi olan bir ırktır.

ŞANLIURFA

04 Şubat 2020 Salı

  • İMSAK 05:57
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