Şanlıurfa'da 2 kalp hastası, ameliyatla sağlık buldu

ŞANLIURFA´da doğuşta kalp kası kalınlaşması hastalığı bulunan Hanife Aktay (67) ile doğuştan kalbinde delik olan Sinan Demir (53) Harran Üniversitesi'nde gerçekleştirilen operasyonla sağlığına kavuştular.

Doğuştan kalp kası kalınlaşması hastalığı bulunan Hanife Aktay nefes darlığı, çarpıntı şikayetiyle Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji bölümüne başvurdu. Hanife Aktay´ı muayene ettikten sonra operasyonla sağlığına kavuşturan Doktor Feyzullah Beşli, "Hastamızın esas problemi kalbindeki iki ayrı bölmenin doğuştan kalın olmasıdır. Hastamızda bu iki boşluğu besleyen damarı saklayarak, özel ilaçla damarı yakmış olduk. Bu tedavi Şanlıurfa´da ilk kez uygulanmaktadır. Bu hastalara zamanında tanı konulamasa göğüs ağrılarına neden oluyor. Hastalar da kalp ritmi farklı attığı için ani ölümlere de neden olabilir" dedi.

Şanlıurfa´da göğüs ağırı çektiği için hastaneye giden Sinan Demir, kalbinde iki delik olduğunu öğrendi. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalında görevli Feyzullah Beşli tarafından ameliyata alınan hastanın kalbindeki büyük delikten girilerek küçük delik şemsiye yöntemi ile kapatıldı.

53 yıl boyunca kalbindeki iki delikle ağır işler olmak üzere habersiz şekilde çalışan Sinan Demir´in tıp tarihinde ender rastlanan vakalar arasında yer aldığını ifade eden Feyzullah Beşli, "Hastamız kalbindeki deliğin farkında değilmiş. Hataya teşhis konuldu, kalp deliği olarak saptandı. Kalp delikleri doğuştan başlar, 10´lu yaşlarda tanı konulur. Hastamız 53 yaşına kadar kalbindeki delikle yaşamış. Hastamızda diğer hastalardan farklı olarak kalbinde bir delik değil, iki delik bulunuyordu. Normalde bu hastalarda tek seçenek olur, açık kalp ameliyatı. Hastamız daha önce geçirdiği bir hastalık nedeniyle ameliyat edilmek istemedi. Hastamızın kalp deliğini şemsiye denilen bir yöntemle kapattık. Büyük delikten girip, büyük olan deliğe balon yaparak, iki deliği birleştirip tek delik haline getirdik" şeklinde konuştu.

Hastanede gerçekleştirilen operasyonla sağlıklarına kavuşan Sinan Demir ile Hanife Aktay doktorlara ve hastane yönetimine teşekkür etti.

ŞANLIURFA 04 Şubat 2020 Salı İMSAK 05:57

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