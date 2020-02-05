Cezaevi firarisinin evinden cephanelik çıktı Eğitimli jandarma köpeği cephaneliği tespit etti

Şanlıurfa’da jandarmanın operasyon düzenlediği cezaevi firarisinin evinde jandarma köpeği ile yapılan aramada cephanelik bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize işlerle Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, Haliliye ilçesinde ikamet eden cezaevi firarisi İ.Ş. isimli şahsın ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Jandarma köpeği ile yapılan aramada ev ve eklentisinde bulunan sera içerisinde toprağa gömülü vaziyette 3 adet kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet yandan şarjörlü makineli tabanca, 3 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği, 1 adet ruhsatsız şarjörlü otomatik av tüfeği ve bu silahlara ait 2 adet kaleşnikof piyade tüfeğine ait şarjör, 1 adet makineli tabancaya ait şarjör, 16 adet mermi, 27 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Şüpheli şahsın yapılan aranma kaydı sorgulamasında, hükümlü ve tutuklunun kaçması, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silahla tehdit, kanuna muhalefet, yaralama, hırsızlık ve hakaret suçlarından aranma kaydının olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ŞANLIURFA 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 05:56

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