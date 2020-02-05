Belediye başkanları Karahantepe’de incelemede bulundu

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Haliliye kırsalını çıkarma yaptı. Başkan Canpolat, “El birliği ile Şanlıurfa’mızı turizmde istenilen noktaya getireceğiz” dedi.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Haliliye ilçesinin kırsal mahallelerinde incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Bölgede bulunan tarihi mekanları da inceleyen belediye başkanları buraların turizme kazandırılması için yürütülen çalışmalar hakkında ilgili yetkililerden bilgiler aldı.

Haliliye ilçe sınırları içerinde yer alan ve Göbeklitepe’ye benzer yapıların bulunduğu Karahantepe kazı yerini ve Senem Mağaralarının bulunduğu alanlarda incelemelerde bulunan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ile Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e Daire başkanları, meclisi üyeleri, teknik heyet ve bölge sakinleri eşlik etti.

Karahantepe kazı yerinde açıklamalarda bulunan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, kent turizminin daha da gelişmesi için ciddi çaba sarf ettiklerini belirterek,“ Büyükşehir Belediye Başkanımız ve değerli heyeti ile birlikte bölgede incelemelerde bulunuyoruz. Haliliye ilçemiz başta Göbeklitepe olmak üzere her tarafından tarih fışkırıyor. Bu doğrultuda ilimizdeki turizm ile ilgili olarak faaliyetlerin daha seri bir şekilde yürütülmesi için biz yerel yönetimler elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Bu doğrultuda uyum içerisinde el birliği ile Şanlıurfa’mızı turizmde istenilen noktaya getireceğiz inşallah” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise Haliliye kırsalında yürütülen çalışmaları incelediklerini belirterek, Şanlıurfa’nın turizmi için önemli bir yere sahip olacak olan Karahantepe ile ilgili de çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Öte yandan Belediye Başkanları, Dağyanı bölgesinde 25 kırsal mahalleyi birbirine bağlayan beton yol çalışmalarını yerinde inceledi.

Kırsal mahallelerdeki incelemelerin ardından Belediye Başkaları ve beraberindekiler bölgeden ayrıldı.

ŞANLIURFA 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 05:56

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