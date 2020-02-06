Telabyad şehir merkezinde temizlik çalışması yapılıyor

Barış Pınarı Harekatı ile huzur ve güven ortamına kavuşan Telabyad’ta yerel meclis tarafından kaldırım temizleme çalışmaları başlatıldı.

Terörden arındırılan güvenli bölgelerde insani hizmetlerin yanı sıra kurumsal yapılarda aktif çalışmaya başladı. Bu kapsamda Şanlıurfa Valiliği koordinatörlüğünde, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Telabyad yerel meclisinin katkıları ile şehir merkezinde çalışmalar devam ediyor. Bu hafta içerisinde Telabyad şehir merkezi işçiler tarafından temizlendi. İlçedeki iş yerleri ve kaldırımlar yıkanırken temizleme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Kurumlar tam kapasite ile çalışıyor

Telabyad ilçesinde başta hastane, adliye, Kızılay, PTT mobil hizmetleri ve yerel polis olmak üzere kurumsal alt yapılar ilçedeki insanlara hizmet vermeye devam ediyor. İlçede alt yapı çalışmaları da hızla gerçekleştiriliyor.

ŞANLIURFA 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 05:56

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