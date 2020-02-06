Uyuşturucu satıcılarına operasyon: 7 gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şanlıurfa’da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokakta uyuşturucu madde satışı yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Kent merkezinde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 7 şahıs gözaltına alındı. Şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 869 adet uyuşturucu hap, 35 gram metamfetamin maddesi, 42 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ŞANLIURFA 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 05:56

GÜNEŞ 07:17

ÖĞLE 12:44

İKİNDİ 15:35

AKŞAM 18:01

YATSI 19:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.