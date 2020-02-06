Resulayn ve Telabyad’a insani yardımlar devam ediyor

Suriye’deki insanlık dramına sessiz kalmayan Türkiye, İdlib’den Resulayn’a kadar olan bölgede yaşayanların yardımına koşmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları İnsani Yardım Platformu’nun Avrupa’da yaşayan Türklerin de desteğiyle İdlib’e ulaştırdığı 3 tır insani yardımayenileri eklenmeye devam ederken, Barış Pınarı Harekatı ile Türkiye’nin kontrolüne geçen Telabyad ve Resulayn’a da destekler sürüyor. Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde AFAD’ın organize ettiği insani yardımlara, farklı sivil toplum kuruluşları (STK) da destek veriyor. Telabyad’a yerleşen ailelerin ihtiyaçlarını tespit eden ve insani yardımları bizzat dağıtan AFAD, önceki gün Telabyad’da 12 personel ve 6 araç görevlendirdi. Kızılay’ın 15 personel, 6 araç, İHH’nın 7 personel 3 araçla katıldığı insani yardım faaliyetiyle AFAD’ın temin ettiği 180 gıda kolisi, Kızılayın temin ettiği 400 paket Suriye ekmeği, 200 battaniye, 200 paket helva, 120 paket hasta bezi ve 200 adet hijyen seti ile İHH’nın temin ettiği 200 adet battaniye, 125 gıda kolisi, 80 hijyen seti, 200 oyuncak, 10 soba ve 600 adet muhtelif giyim malzemesi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Yine Resulayn’da devam eden insani yardım faaliyetlerine, AFAD ve STK’lardan 29 personel ve 12 araç görevlendirildi. Burada da AFAD tarafından temin edilen 180, Kızılay tarafından temin edilen 100 gıda kolisi ile Beşir Derneğinin bağışladığı 22 bin 805 kilogram patates ve 2 bin 100 kilogram soğan dağıtıldı.

Okullara soba ve yakıt desteği

Barış Pınarı Harekatının ardından bölgeye giren SUDKOM koordinatörlükleri, ilk olarak hastane ve okulların faaliyete girmesini sağlamıştı. Okulların acil tamir ve bakımları sağlandıktan sonra, çocukların ihtiyaçları temin edilmişti. Sınıfların ısıtılması için ise AFAD organizasyonu ile sivil toplum kuruluşlarının temin ettiği yüzlerce soba, okullara dağıtıldı. Onarımları tamamlanarak eğitim vermeye başlayan okulların soba ve yakıt ihtiyacını karşılamaya devam eden AFAD, önceki gün de Anadolu Hilali Derneği’nin temin ettiği 50 adet soba ve 3 varil mazotu, Telabyad Milli Eğitim Koordinatörlüğü vasıtasıyla okullara ulaştırdı.

ŞANLIURFA 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 05:56

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