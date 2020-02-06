Toplu taşıma araçlarında hijyenik ortam sağlanıyor

Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımda vatandaşlara güvenli ve rahat olduğu kadar hijyenik ulaşım imkanı sağlıyor

Günlük ortalama 180 bin vatandaşın şehir içi ulaşımını sağlayan Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımada konforlu, ekonomik, insana saygılı olduğu kadar hijyenik koşulları da göz önünde bulundurarak uygulamalarına devam ediyor. Bünyesindeki 330 araç ile çoğu güzergahta 24 saat esası ile hizmet veren belediye, son dönemlerde vatandaşların da hassasiyetini ön planda tutarak hijyen çalışmalarını sıklaştırdı. Büyükşehir, sıcak iklim kuşağında yer alan kentte havaların soğumasıyla oluşabilecek mevsimsel gribal enfeksiyonların olası bir şekilde vatandaşları etkilememesi için sefer saatleri dışında bünyesindeki atölyelerde beklettiği araçlarında hijyen ve dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

ŞANLIURFA 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 05:56

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