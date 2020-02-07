Türkiye’de yaşanan olayların son bulması için kurban kesildi

Türkiye genelinde büyük üzüntü ve acılara sebep olan olayların son bulması, milletin huzur ve refahı için Şanlıurfa’da kurban kesilerek, dualar edildi.



Elazığ’da yaşanan deprem, Van’daki çığ faciası, İdlib’te şehit düşen askerler, İstanbul’daki uçak kazası gibi büyük acılarla karşılaşan milletin huzur ve selameti için, Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde kurban kesildi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi ile Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Çakmaklı’nın da hazır bulunduğu kurban kesiminde, hayatlarını kaybeden vatandaşlar ve şehit askerler için dualar edildi.



ŞANLIURFA 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 05:55

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