'Babam ve ben'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞANLIURFA'da TIR'a arkadan çarpan hafif ticari araçtaki Gökhan Tekgöz (26) öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun 60'ıncı kilometresinde meydana geldi. Abdullah Yalıner (39) yönetimindeki 01 AAE 694 plakalı hafif ticari araç, önünde seyreden Memduh Nazlıcan'ın kullandığı 01 ADT 21 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, hafifi ticari araçta bulunan Gökhan Tekgöz öldü, sürücü Abdullah Yalıner ile yanındaki Serkan Yalanca yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.



ŞANLIURFA 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 05:55

GÜNEŞ 07:16

ÖĞLE 12:44

İKİNDİ 15:36

AKŞAM 18:02

YATSI 19:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.