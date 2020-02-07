Cadde ve sokaklarda bakım çalışması sürüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezi ve 13 ilçenin tümündeki cadde ve sokaklarda bakımonarım çalışmalarını sürdürüyor.

Çevreye duyarlı çalışmalarını yürüten büyükşehir belediyesi ekipleri, kent genelinde bulunan kilit parke taşı olan sokaklar ile kaldırımlardaki bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir belediyesi bünyesinde hizmet veren AYKOME Şubesi diğer kamu kurum ve kuruluşlarla koordineli bir şekilde çalışma yürüterek özellikle doğalgaz, telekom ve enerji dağıtım şirketlerinin çalışma yaptığı daha önce kilitli parke taşı ile kaplanmış cadde ve sokakların altyapı kazılarından dolayı bozulan ve deforme olan kısımlarını tamir ederek kullanışlı hale getiriyor.

Siverek ve Karaköprü’de bakım ve onarım sürüyor

Enerji nakil hatlarının yer altına alındığı Siverek ve Karaköprü ilçesinde kazı çalışmaları nedeniyle bozulan kilit parkeli yollar Büyükşehir AYKOME ekiplerince tamir edilerek vatandaşların hizmetine sunuluyor. İhtiyaç duyulan noktalarda yapılan tamirat çalışmalarında hasarlı kilit parke taşları zemin iyileştirmesi yapılarak yerlerine monte ediliyor. Kırılmış, parçalanmış kilit parke taşları ise yenileriyle değiştirilerek yenileniyor. Aynı zamanda bazı sokak ve caddelere yeni kaldırım çalışmaları yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi Ekipleri bu kapsamda Siverek İlçesinde enerji hatlarının yer altına alındığı Ofis Mahallesinde kilitli parke olan cadde ve sokakların onarımının yanı sıra Karaköprü İlçesi Atakent Mahallesinde ise yine enerji hatlarının yer altına alındığı kaldırımlarda bakım ve onarım çalışmalarını yürütüyor.

ŞANLIURFA 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 05:55

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