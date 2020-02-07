Şanlıurfa'da 2 silah kaçakçısı tutuklandı

'Babam ve ben'

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ŞANLIURFA´da silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde silah kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, 6 tabanca ve av tüfeği ile 89 fişek ve 1 dürbün ele geçirdi. 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, 'yasa dışı silah ve mühimmat ticareti' suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu.



ŞANLIURFA 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 05:55

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