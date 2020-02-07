Şanlıurfa´da, ham petrol hırsızlığına 4 tutuklama

'Babam ve ben'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

- ŞANLIURFA'da, petrol boru hattına vana takarak 67 ton ham petrol çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişiden 4´ü, tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütlü şekilde BOTAŞ'a ait petrol boru hattından hırsızlık yapan suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Bir depoya düzenlenen baskında 67 ton ham petrol çaldığı belirlenen 8 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 8 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkan 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4 kişi ise tutuklanarak cezaevine konuldu.



ŞANLIURFA 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 05:55

GÜNEŞ 07:16

ÖĞLE 12:44

İKİNDİ 15:36

AKŞAM 18:02

YATSI 19:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.