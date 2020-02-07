Şanlıurfa´da yol ortasında tekme tokat kavga

- ŞANLIURFA´da, trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışmada iki sürücü ve yakınları tekme tokat kavga etti. Kemer ve sopaların kullanıldığı kavga anı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Paşabağı Mahallesi'nde bugün öğleden sonra henüz isimleri öğrenilemeyen iki otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Araçlarını durduran iki sürücü, yol kenarında tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, iki sürücünün yanındakilerin de katılmasıyla tekme tokat kavgaya dönüştü. Kemer ve sopaların da kullanıldığı kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sonlandırıldı. Yaşanan kavga anı ise bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kavgaya karışanlar, olay yerine polis gelmeden araçlarına binerek uzaklaştı.



ŞANLIURFA 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 05:55

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