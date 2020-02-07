Canpolat mahalle sakinleriyle bir araya geldi

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, vatandaşların taleplerini yerinde dinlemek amacıyla yürüttüğü mahalle gezileri programları kapsamında Ahmet Yesevi Mahallesinde incelemelerde bulunarak mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

Canpolat, merkez ve kırsal mahallelerde vatandaşlarla bir araya gelip öneri ve taleplerini birinci ağızdan dinlemeye devam ediyor. Bu kapsamda sabahın ilk şıkları ile birlikte Ahmet Yesevi Mahallesinde çeşitli incelemelerde bulunan Canpolat’a, birim amirleri, mahalle muhtarı ve vatandaşlar eşlik etti.

Mahalledeki incelemelerinin ardından vatandaşlarla da bir araya gelen Canpolat burada vatandaşlardan gelen talepleri dinleyerek, ilgili birimlere talimatlar verdi.

Vatandaş toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Canpolat, “Ahmet Yesevi Mahallemizi ziyaret ettik. Sürekli mahallelerimizi, caddelerimizi, sokaklarımızı dolaşıyor vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Milletin içinde olmaya, millet ile hemhal olmaya, onların dertlerini dinlemeye ve yanı zamanda çözüm üretmeye Haliliye Belediyesi olarak her türlü gayreti ortaya koyuyoruz. Vatandaşlarımızın isteği bizim için projedir demiştik. Hem kendi projelerimizi icra ederken, aynı zamanda mahallerimizden gelecek olan istekleri de projeye dönüştürüp vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz” dedi.

Canpolat, incelemelerinin ardından bölgeden ayrıldı.

ŞANLIURFA 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 05:55

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