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Şanlıurfa'da 3 terörist teslim oldu

İHA

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, terör örgütü PKK/YPG'li 3 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.
Edinilen bilgiye göre, Suriye'nin Aynel Arab (Kobani) bölgesinden kaçan 3 terör örgütü PYD/YPG'li terörist, sınırı geçerek Suruç'taki hudut karakoluna geldi. Burada güvenlik güçlerine teslim olan teröristler, sağlık kontrolünün ardından Suruç İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ŞANLIURFA

08 Şubat 2020 Cumartesi

  • İMSAK 05:54
  • GÜNEŞ 07:15
  • ÖĞLE 12:44
  • İKİNDİ 15:37
  • AKŞAM 18:03
  • YATSI 19:19
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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