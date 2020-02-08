10 yıldır eğitime sayısız kitap desteğinde bulundu

İstanbul’da yaşayan Şanlıurfalı öğretmen, doğduğu ilçeye binlerce kitap ve kırtasiye desteğinde bulundu.

ŞanlıurfaSiverek doğumlu çocuk gelişimi öğretmeni Arzu Kılıç, yıllardır doğduğu ata toprağından uzak olmasına rağmen memleketini unutmuyor. İstanbul’da yaşayan ve özel bir okulda idarecilik yapan Kılıç yaklaşık 10 yıldır, özelikle kırsal mahallelerde bir çok imkanlardan yoksun öğrencilerin eğitimine destek veriyor. 10 yıl içerisinde sayısız kitap, hikaye, kırtasiye ve ihtiyaç sahibi öğrenciler için giyim yardımlarında bulunan Arzu Kılıç, en son ilçeye okullara dağıtılmaz üzere 27 koli kitap, kırtasiye ve giysi yolladı.

ilçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Çukurca kırsal mahallesine gönderilen 21 kolilik yardım paketleri okula ve öğrencilere ulaştırıldı. kitap ve hediyeleri gören minik öğrenciler sevinçlerini gizleyemedi, minik öğrenciler kendilerine yardımda bulunan hayırsever öğretmene teşekkür etti.

Kılıç, yaptığı yardımların ata toprağına bir borç olarak gördüğünü belirterek, "Bu çalışmada beni yalnız bırakmayan maddi ve manevi yönden her zaman yanımda olan değerli hemşehrimin kızı İrem Odabaşı’na çok teşekkür ediyorum. Çok zahmetli ve o kadarda zordur kitap, kırtasiye yardımlarını toplamak ama ata toprağına olan bir borç olarak gördüğüm için bu çalışmayı zevkle yapıyorum. Bana arkadaşlarım, çevrem hep niye Siverek diyorlar, bende diyorum beni ben eden doğduğum topraklardır ve ata topraklarıma borçluyum, belki bir şey yapamadım ama en azından öğrencilere eğitim yardımında bulunup, geleceğe yatırım yapıyorum, bana bu yeter. Herkes doğduğu, büyüdüğü topraklara sahip çıksa hiç bir sorun kalmayacağına inanamıyorum" dedi.

Gelen yardım kolilerini Çukurca İlkokuluna ulaştıran Ahmet Arif ilkortaokulu müdür yardımcısı Seyfettin Çatalca, "Bugün İstanbul’da yaşayan hemşehrimiz Arzu Kılıç hocamız Çukurca okuluna 21 koli kitap, kırtasiye ve giysi yolladı, bizde öğrencilerimize ulaştırdık. Arzu hocamızın bugüne kadar bir çok okul ve öğrenciye desteği olmuştur, bu duyarlılığından dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

ŞANLIURFA 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 05:54

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