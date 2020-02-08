Gençler eğitim kurslarına ilgi gösteriyor

'Babam ve ben'

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Eyyübiyeli gençler, ilçedeki gençlik merkezlerine yoğun ilgi gösteriyor.

Eyyübiye Belediyesi Gençlik Spor Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren gençlik merkezlerine yoğun ilgi görüyor. Şehit Abdulkadir Oğuz Gençlik Merkezi ile 15 Temmuz Gençlik Merkezi, Kuranı Kerim kursunda 175, El Sanatlarında 130, Resim kursunda 250, Bilgisayar kursunda 180 ve YKS sınavına hazırlanan 310 öğrenciye hizmet veriliyor. YKS sınavını öncesi yapılan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile sınavlara hazırlanan öğrencilere hazırlık sınavları ve etüt çalışması da uygulanıyor. Gençlik Merkezlerinde çeşitli kurslara katılan gençler sunulan imkanlardan memnun olduklarını belirterek, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’a teşekkür etti.

ŞANLIURFA 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 05:54

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