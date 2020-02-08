Şanlıurfa’da silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu

'Babam ve ben'

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Şanlıurfa'da silahla vurularak öldürüldüğü belirlenen bir erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Kısas Mahallesi yakınlarındaki tarlada yaşandı. Tarlada bir erkek cesedi gören vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, cesedin 19 yaşındaki Feyzullah Polat'a ait olduğunu ve gencin vurularak öldürüldüğünü belirledi. Polat'ın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Dün evinden çıkan Polat'ın dönmemesi üzerine ailesinin güvenlik güçlerine kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ŞANLIURFA 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 05:54

GÜNEŞ 07:15

ÖĞLE 12:44

İKİNDİ 15:37

AKŞAM 18:03

YATSI 19:19

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