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Şanlıurfa eksi dereceyi görünce süs havuzları buz tuttu

İHA

Hava sıcaklığının gece eksi 5 dereceye kadar düştüğü Şanlıurfa'da su birikintileri ile süs havuzları buz tuttu.

Şanlıurfa eksi dereceyi görünce süs havuzları buz tuttu

Hava sıcaklığının gece eksi 5 dereceye kadar düştüğü Şanlıurfa’da su birikintileri ile süs havuzları buz tuttu.
Şanlıurfa’da gündüz 0 derece civarında seyreden hava sıcaklığı, gece saatlerinde eksi 5 dereceye kadar düşüyor. Hava sıcaklığının düşmesi nedeniyle şehrin birçok noktasında bulunan süs havuzları buz tuttu. Havuzlardaki buz kalınlığı birkaç santimetreye kadar ulaştı. Yollardaki su birikintileri donarken, Balıklıgöl havzasında bulunan su değirmeni de buz tuttu. Yüzeyi buz tabakası nedeniyle kristalleşen değirmenin pervanesi güneş ışınlarıyla birleşince ortaya görsel bir şölen çıktı. O anı ölümsüzleştirmek isteyen vatandaşlar, dondurucu soğukta buz tutan değirmenin önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

ŞANLIURFA

09 Şubat 2020 Pazar

  • İMSAK 05:53
  • GÜNEŞ 07:14
  • ÖĞLE 12:44
  • İKİNDİ 15:38
  • AKŞAM 18:04
  • YATSI 19:20
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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