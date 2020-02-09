Şanlıurfa’da 10 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi

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Şanlıurfa’da durdurulan bir araçta yapılan aramada 10 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mardin Şanlıurfa karayolunun Sırrın girişinde bir aracı durdurdu. Araçta arama yapan ekipler, 10 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Gözaltına alınan araç sürücüsü emniyete götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 05:53

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