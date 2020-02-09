Şanlıurfaspor - Amed Sportif Faaliyetler: 0-5

'Babam ve ben'

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-STAT: Şanlıurfa GAP Stadyumu

HAKEMLER: Gurel Uzuner, Cengizhan Öztürk, Boran Turhan

ŞANLIURFASPOR: Alper Mehmet Iğnak(Dk.38 Ferit), Yusuf, Adnan, Halil, Murat, Eyyüp, Ali, Mehmet Fatih(Dk.63 Serhat), Muhammed, Fevzi ( Dk.67 Yusuf Serhat)

AMED SPORTİF FAALİYETLER: Abdülaziz Hasan (Dk.68 Mahmut), Bünyamin (Dk.60 Mehmet Ertuk), Üstün, Murat, Onur, Abdullah, Oğuz, Kadir, Erdem, Butuhan (Dk.73 Yusuf Yağmur)

SARI KARTLAR: Adnan (Şanlıurfaspor) Hasan (Amed Sportif Faaliyetler)

KIRMIZI KART: Ali Eren, (Şanlıurfaspor)

GOLLER: Dk.4 (P), 35, 48 ve 76 Üstün, Dk. 50 Onur (P) (Amed Sportif Faaliyetler)TFF 2'nci Lig Beyaz Grub'un 22'inci haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler´e 5-0 mağlup oldu.

4'üncü dakikada Hasan´ın cezaalanında yerde kaldı, hakem penaltı noktasını gösterdi. Üstün´ün kullandığı penaltı atışı filelerle buluştu: 0-1

35'inci dakikada Onur´un pasında kale önünde topla buluşan Üstün, güzel bir vuruşla topu filelere gönderdi: 0-2

48´inci dakikada Murat´ın pasında topla buluşan Üstün, sert bir vuruşla mesin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-3

56'ncı dakikada Murat cezaalanında yerde kaldı, hakem penaltı noktasını gösterdi. Onur´un kullandığı penaltı atışı filelerle buluştu: 0-4

76'ncı dakikada cezaalanında yaşanan karambolde, hakem penaltı noktasını gösterdi. Üstün´ün kullandığı penaltı atışı filelerle buluştu: 0-5



ŞANLIURFA 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 05:53

GÜNEŞ 07:14

ÖĞLE 12:44

İKİNDİ 15:38

AKŞAM 18:04

YATSI 19:20

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