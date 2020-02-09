Otomobilde 10 bin paket kaçak sigara bulundu

'Babam ve ben'

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ŞANLIURFA'da, polis ekiplerince arama yapılan otomobilde, 10 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişinde oluşturduğu uygulama noktasında, şüphe üzerine otomobil sürücüsünü durdurdu. Araçta yapılan aramada, 10 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan, ismi açıklanmayan sürücü, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



ŞANLIURFA 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 05:53

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