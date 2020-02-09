Şanlıurfa´da uyuşturucu operasyonuna 6 tutuklama

'Babam ve ben'

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ŞANLIURFA'da, polisin 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 6 şüpheli tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Polis ekiplerinin arama yaptığı adreslerde 68 kilo 450 gram esrar, 25 gram eroin ile 8 uyuşturucu hap ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.



ŞANLIURFA 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 05:53

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