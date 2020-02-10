Manzarayı gören fotoğraf çekmek için koştu Şanlıurfa’da şelale dondu

Yaz aylarında Türkiye’nin en sıcak illerinin başında gelen Şanlıurfa'da son günlerde Sibirya soğukları etkili oluyor. Eksi derecelere düşen soğuk hava nedeniyle donan şelaleyi gören sürücüler araçlarından inip fotoğraf çekmek için koştu.

Yaz aylarında Türkiye’nin en yüksek sıcaklıklarının görüldüğü Şanlıurfa’da son birkaç gündür adeta Sibirya soğukları yaşanıyor. Gece eksi 8 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı, gündüz hava güneşli olmasına rağmen 1 derecenin üzerine çıkmıyor.



Donan şelalede hatıra fotoğrafı

Soğuk nedeniyle Şanlıurfa Gaziantep kara yolu üzerindeki Akabe yokuşunda bulunan dev yapay şelale ile önündeki havuzlar dondu. Donan şelaleyi gören sürücüler, araçlarından inip hatıra fotoğrafı çekti. Çocuklar ise ilk defa donan bir şelale görmenin heyecanı yaşadı. Buz tutan süs havuzunun üzerine çıkan vatandaşlar, bol bol fotoğraf çekti.

ŞANLIURFA 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 05:52

GÜNEŞ 07:13

ÖĞLE 12:44

İKİNDİ 15:39

AKŞAM 18:05

YATSI 19:21

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