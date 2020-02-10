Siverek'te göller buz tuttu

'Babam ve ben'

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde etkili olan soğuk hava nedeniyle göller buz tuttu.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve soğuk hava nedeniyle göller buz tuttu. Gece eksi 10 dereceyi bulan soğuk hava nedeniyle donan göllerin kenarında piknik yapmaya giden vatandaşlar, donan göl üzerinde buz kaydırarak eğlenceli zaman geçirdi. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu göllerde vatandaşlar anı hatıra fotoğraflarıyla renklendirdi. Gölde, özelikle taşın buz kaplı suya çarpma anı kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

ŞANLIURFA 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 05:52

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