Şanlıurfa’da kadınlar iş hayatına mikro krediyle atılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Şanlıurfa’da kadınlar iş hayatına mikro krediyle atılıyor

İHA

Şanlıurfa'da mikro kredi projesi kapsamında kadınlar iş hayatına atılıyor.

Şanlıurfa’da kadınlar iş hayatına mikro krediyle atılıyor

Şanlıurfa’da mikro kredi projesi kapsamında kadınlar iş hayatına atılıyor.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa Valiliği ve Türkiye İsrafı Önleme Vakfı ve CARE International Türkiye Temsilciliği arasında imzalanan protokol kapsamında, kadınlar iş hayatında söz sahibi oluyor. Kadınların iş hayatında aktif olabilmeleri ve aile bütçelerine katkıda bulunabilmeleri için devam eden mikro kredi projesi kapsamında kadınlara kredi imkanı sağlanıyor.

“Kadınlar istese her şeyi yapabilir”
Mikro kredi alarak küçük çaplı iş kuran Nazlı Kurt, “Büyükşehir Belediyemizin ev hanımlarına sunduğu imkanlarla mikro kredi alarak kasap dükkanı açmaya karar verdim. Bir kadının ev hanımı olarak yapamayacağı hiçbir iş yoktur. Yeter ki istek olsun. Kadınların elinden her iş gelir. Vatandaşlar ilk dükkânı açtığım zamanlarda şaşırdılar. Daha sonra kadın olması ve daha sağlıklı olması yönünden beğendiler” ifadelerini kullandı.
Kasap dükkanından alışveriş yapan vatandaşlar da kadınların her alanda iş sahibi olmaları gerektiğini söyledi.

ŞANLIURFA

10 Şubat 2020 Pazartesi

  • İMSAK 05:52
  • GÜNEŞ 07:13
  • ÖĞLE 12:44
  • İKİNDİ 15:39
  • AKŞAM 18:05
  • YATSI 19:21
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Haliliye’de yol yapım çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Haliliye’de yol yapım çalışmaları sürüyor
Siverek'te göller buz tuttu
YEREL HABERLER Siverek'te göller buz tuttu
Büyükşehir ekibi müsabakadan galibiyetle ayrıldı
YEREL HABERLER Büyükşehir ekibi müsabakadan galibiyetle ayrıldı
Manzarayı gören fotoğraf çekmek için koştu Şanlıurfa’da şelale dondu
YEREL HABERLER Manzarayı gören fotoğraf çekmek için ...
Haliliye Belediyespor liderliği sürdürüyor
YEREL HABERLER Haliliye Belediyespor liderliği sürdürüyor
Akçakale Belediyesi’nden 500 ihtiyaç sahibi öğrenciye bot ve mont
YEREL HABERLER Akçakale Belediyesi’nden 500 ihtiyaç sahibi öğrenciye ...
Şanlıurfa´da uyuşturucu operasyonuna 6 tutuklama
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da uyuşturucu operasyonuna 6 tutuklama
Şanlıurfa’da 68 kilo 450 gram esrar maddesi ele geçirildi
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da 68 kilo 450 gram esrar maddesi ele ...
Uyuşturucu satışı yapan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu satışı yapan şahıs tutuklandı
Otomobilde 10 bin paket kaçak sigara bulundu
YEREL HABERLER Otomobilde 10 bin paket kaçak sigara bulundu
Şanlıurfa’da narkotik köpeği 'Kyra' ilgi odağı oldu
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da narkotik köpeği 'Kyra' ilgi odağı oldu
Beyazgül muhtarların talep ve önerilerini dinledi
YEREL HABERLER Beyazgül muhtarların talep ve önerilerini dinledi
Şanlıurfaspor - Amed Sportif Faaliyetler: 0-5
YEREL HABERLER Şanlıurfaspor - Amed Sportif Faaliyetler: 0-5
Canpolat muhtarlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Canpolat muhtarlarla bir araya geldi
Şanlıurfa’da 10 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da 10 bin 200 paket kaçak sigara ele ...
Şanlıurfa eksi dereceyi görünce süs havuzları buz tuttu
YEREL HABERLER Şanlıurfa eksi dereceyi görünce süs havuzları buz ...
Resualayn ve Tel Abyad’ta öğrenciler üniversite sınavına girdi
YEREL HABERLER Resualayn ve Tel Abyad’ta öğrenciler üniversite ...
Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Şanlıurfa´da kayıp genç ölü bulundu
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da kayıp genç ölü bulundu
HRÜ’de Yabancı Öğrenci Sınavı yapıldı
YEREL HABERLER HRÜ’de Yabancı Öğrenci Sınavı yapıldı
Şanlıurfa’da silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu
Şanlıurfa’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Barış Pınarı şehidi törenle memleketine uğurlandı
YEREL HABERLER Barış Pınarı şehidi törenle memleketine uğurlandı
Suriye´de kazada şehit olan Uzman Onbaşı, memleketine uğurlandı
YEREL HABERLER Suriye´de kazada şehit olan Uzman Onbaşı, memleketine ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X