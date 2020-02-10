Şanlıurfa’da kadınlar iş hayatına mikro krediyle atılıyor

Şanlıurfa’da mikro kredi projesi kapsamında kadınlar iş hayatına atılıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa Valiliği ve Türkiye İsrafı Önleme Vakfı ve CARE International Türkiye Temsilciliği arasında imzalanan protokol kapsamında, kadınlar iş hayatında söz sahibi oluyor. Kadınların iş hayatında aktif olabilmeleri ve aile bütçelerine katkıda bulunabilmeleri için devam eden mikro kredi projesi kapsamında kadınlara kredi imkanı sağlanıyor.



“Kadınlar istese her şeyi yapabilir”

Mikro kredi alarak küçük çaplı iş kuran Nazlı Kurt, “Büyükşehir Belediyemizin ev hanımlarına sunduğu imkanlarla mikro kredi alarak kasap dükkanı açmaya karar verdim. Bir kadının ev hanımı olarak yapamayacağı hiçbir iş yoktur. Yeter ki istek olsun. Kadınların elinden her iş gelir. Vatandaşlar ilk dükkânı açtığım zamanlarda şaşırdılar. Daha sonra kadın olması ve daha sağlıklı olması yönünden beğendiler” ifadelerini kullandı.

Kasap dükkanından alışveriş yapan vatandaşlar da kadınların her alanda iş sahibi olmaları gerektiğini söyledi.

ŞANLIURFA 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 05:52

GÜNEŞ 07:13

ÖĞLE 12:44

İKİNDİ 15:39

AKŞAM 18:05

YATSI 19:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.