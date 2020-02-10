Ceylanpınar'dan Şanlıurfa'ya 100 araçlık askeri konvoy 100 araçlık askeri konvoy Şanlıurfa istikametine gitti

'Babam ve ben'

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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinden gelen 100 araçlık askeri konvoy, Akçakale'den geçip Şanlıurfa istikametine gitti.

Jandarma eşliğinde hareket eden ve sinyal kesici, askeri zırhlı araç, kirpi ve mühimmat taşıyıcı araçların yer aldığı konvoy, Ceylanpınar ilçesinden Akçakale'ye gelerek Şanlıurfa istikametine gitti. Akçakale çevre yolundan geçen 100 araçlık askeri konvoyda, Barış Pınarı Harekatı'nda aktif görev yapan araçların olduğu öğrenildi.

ŞANLIURFA 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 05:52

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