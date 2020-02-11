Şanlıurfa’da dereler temizlendi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kent merkezinde bulunan derelerde periyodik olarak temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Vatandaşlara daha kaliteli ve yaşanabilir bir kent oluşturmak için çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri kent merkezinden geçen Akpıyar, Çavşak ve Karakoyun derlerinde bakım, onarım ve temizlik çalışmaları yaptı. Mevsimsel değişikliklerin de etkisiyle derelere atılan çöplerden dolayı oluşan görüntü ve çevre kirliliğine mahal vermek için belirli aralıklarla derelerde çalışmalar yapılırken, insan sağlığına zarar verecek olan tüm etkenler ortadan kaldırıldı.

ŞANLIURFA 11 Şubat 2020 Salı İMSAK 05:51

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