Şanlıurfa'da hamile ve engellilere kar tatili

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Şanlıurfa Valiliği, kar yağışı nedeniyle yarın hamile ve engelli kamu personelinin idari izinli sayılacaklarını açıkladı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada okulların 1 gün süreyle tatil edildiği kaydedildi. Valilikten yapılan ikinci açıklamada, "Öğrenciler için belirtilen tarihte, yarın engelli ve hamile kamu personelimiz de idari izinli sayılacaktır. İyi tatiller" denildi.

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