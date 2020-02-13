Sınırın sıfır noktasında kar sevinci Akçakale’ye yılın ilk karı düştü.

Şanlıurfa’nın sınır ilçesi olan Akçakale’ye yılın ilk karı düştü. Dün gece saat 20.00’de başlayan kar yağışı bu sabah da devam etti.

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde uzun bir aradan sonra görülen kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Türkiye’nin en sıcak ilçesi olan Akçakale’ye yağan kar en çok çocukları sevindirdi. Çocuklar kar yağışıyla birlikte kar topu oynamak için sokaklara çıktı. Kar yağışı ilçede kartpostallık görüntüler de oluşturdu.

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