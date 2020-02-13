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Canpolat ile UNDP heyeti büyük projeyi görüştü

İHA

Haliliye'de hayata geçirilecek olan geri dönüşüm ve sıfır atık projesini görüşmek için Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) heyeti Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ile bir araya geldi.

Canpolat ile UNDP heyeti büyük projeyi görüştü

Haliliye’de hayata geçirilecek olan geri dönüşüm ve sıfır atık projesini görüşmek için Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) heyeti Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ile bir araya geldi.
Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliği ile hayata geçirilecek olan ve ilk olma özelliği taşıyan geri dönüşüm ve sıfır atık projesi ile ilgili UNDP heyeti Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ı makamında ziyaret etti.
UNDP Suriye Program Yöneticisi Raghed Sisi, Proje Danışmanı Prof. Dr. Tevfik Erdem, Saha Koordinatörü Murat Akbaş, Proje Sorumlusu Beyza Önal ve Yerel Kalınma Uzmanı Mehmet Murat Candemir’in yer aldığı heyet Başkan Canpolat ile projede gelinen aşamalar ile ilgili değerlendirme toplantısı yaptı.
Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, “UNDP heyeti ile birlikte ortak bir toplantı gerçekleştirdik. UNDP heyeti sıfır atık projesi ile ilgili ilk ihaleye çıktılar. Diğer ilan ve işlemler için son noktayı koymak için buradayız. Birazdan alan incelemesi yapılacak. Ardından diğer iş ve işlemler sırası ile yoluna girecek. Sıfır atık projesini Urfa’da ilçeler içeresinde ilk olarak Haliliye Belediyesi olarak bizler icra edeceğiz” dedi.
UNDP Program Yöneticisi Raghed Sisi ise Haliliye Belediyesinden olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, “Bugün burada Haliliye Belediyesinde olmaktan Belediye Başkanı Sayın Mehmet Canpolat ve ekibi ile çalışmaktan mutluluk duyuyorum. Bakanlık ve Belediye ile yürüttüğümüz proje ile ilgili bir toplantı yaptık. Haliliye Belediyesini bu konuda desteklemeye devam edeceğiz. Projemizi de umarım başarı ile tamamlarız. Ayrıca UNDP olarak Haliliye Belediyesinin başka alanlarda desteğe ihtiyaç olduğu konularda da destek olmaya çalışacağız” ifadelerini kulandı.
Toplantının ardından Başkan Canpolat, UNDP Program Yöneticisi Raghed Sisi’ye Göbeklitepe figürlü plaket hediye etti. Heyet görüşmelerin ardından Haliliye Belediyesinden ayrıldı.

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