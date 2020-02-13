Şanlıurfa’da trafik kazası: 6 yaralı

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Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Şanlıurfa Diyarbakır karayolunun GAP Havalimanı yakınlarında meydana geldi. Engin B. idaresindeki 63 S 0666 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada minibüsteki Cemal Ç. (26), Mehmet Emin Ç. (28), Enver B. (38), Hüseyin A. (51), Yasin K. (37) ve Saliha Ö. (49) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Hilvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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