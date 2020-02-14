Alis Harikalar Diyarı Karaköprü’de sahnelenecek

Şanlıurfa’nın merkez Karaköprü Belediyesi tarafından düzenlenecek etkinlikle çocuklar için Alis Harikalar Diyarında isimli müzikal tiyatro gösterisi sahnelenecek.

Dünya klasikleri arasında yer alan Alis Harikalar Diyarında adlı eserin müzikli tiyatro oyunu Karaköprülü çocuklar için sahnelenecek. 14 Şubat Cuma günü (Bugün) Karaköprü’de bulunan Yönetici Akademisyen Sürekli Eğitim Merkezi Konferans Salonu’ndaki Alis Harikalar Diyarında adlı çocuk tiyatronun İlki saat 18.00, ikincisi ise saat 20.00’da olmak üzere iki seansta sahnelenecek.

Tüm çocukları tiyatro gösterimine davet eden Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, “Karaköprü Belediyesi olarak sosyal ve kültürel belediyeciliği ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Kültür ve Sanat etkinlikleri çerçevesinde söyleşiler düzenlerken çocuklarımızı da unutmadığımı gösteriyoruz. Bu kapsamda şimdi de çocuklarımızı çok güzel bir tiyatro oyunu ile buluşturacağız. Tüm çocuklarımızı tiyatro davet ediyorum.” dedi.

Ailesi ile pikniğe gitmek isteyen Alis’in doğa ile buluşmasını konu alan çocuk tiyatrosu ücretsiz olarak sahnelenecek. Tiyatroyu izlemek isteyen vatandaşlar biletleri Karaköprü Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Şanlıurfa Oyun ve Oyuncak Müzesi’nden temin edebilecek.

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