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Şanlıurfa’da silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı

İHA

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa’da silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından Suruç’ta 'Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı'na yönelik çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, M.G.Y., S.Y., S.Y., Ö.Y. ve E.Y. isimli şahısların evlerinde saklı halde olan, 1 adet sten marka yandan şarjörlü makineli tabanca, 1 adet bu makineli tabancaya ait şarjör, bin adet 7,62 milimetre çapında fişek, 2 adet ruhsatsız 9 milimetre çapında tabanca, 2 adet bu tabancalara ait şarjör, 32 adet 9 milimetre çapında mermi ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs, adli makamlara sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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