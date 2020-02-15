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Canpolat vatandaşların taleplerini dinledi

İHA

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, ilçede vatandaşlarla bir araya gelip, sorun ve talepleri dinledi.

Canpolat vatandaşların taleplerini dinledi

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, ilçede vatandaşlarla bir araya gelip, sorun ve talepleri dinledi.
Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, vatandaşların taleplerini yerinde dinlemek amacıyla yürüttüğü mahalle gezileri programları kapsamında Karşıyaka Mahallesinde incelemelerde bulunarak mahalle sakinleri ile bir araya geldi.
Belediye olarak çalışmalara devam ettiklerini aktaran Canpolat, “Haliliye Belediyesi olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tüm ilçeyi karış karış dolaşıyoruz. Vatandaşlarımızın tüm sorunlarını birebir dinliyoruz. Bugün de merkez mahallemiz Karşıyaka’da vatandaşlarımızla bir araya geldik. Onları dinledik, notlarımızı aldık. Gerekli talimatlarımızı da verdik. Yine söylüyorum. Biz Haliliyeliler için hizmetkar olmaya geldik ve bunun gereğini de yapıyoruz. Birlik beraberlik içinde daha güzel bir Haliliye için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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