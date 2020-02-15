Şanlıurfa´da terör operasyonu: 16 gözaltı

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Şanlıurfa'nın Siverek, Hilvan ve Viranşehir ilçesinde terör örgütü PKK/KCK üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Siverek, Hilvan ve Viranşehir ilçesinde terör örgütü PKK/KCK üyelerinin yakalanması için bazı adreslere Cumhuriyet Başsavcılığının kararı ile operasyon düzenledi. Jandarma ve polis ekiplerinin ortak operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada ise çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Şüphelilerin sorgulamaları sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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