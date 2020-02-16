Suriye sınırında silah ve mühimmat ele geçirildi

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ŞANLIURFA'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde bir menfezde roketatar, el bombası, tüfek ve mühimmat ele geçti.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad kentine komşu Akçakale ilçesinin sınır hattına yakın bir noktada bulunan menfezde mühimmat bulunduğu bilgisine ulaştı. Bölgeye sevk edilen ekipler, menfezde yaptığı aramada; 2 roketatar, 4 roketatar sevk fişeği, 9 kalaşnikof tüfeği, 1 uzun namlulu tüfek, 9 el bombası, 7 fünye, 18 kalaşnikof şarjörü, 633 kalaşnikof mermisi ile bir tüfek dürbünü ele geçirdi.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.



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