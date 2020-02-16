(Görüntülü) Tel Abyad'da bomba yüklü araçla terör saldırısı

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Tel Abyad kentinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 4 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.Akçakale'nin karşısında bulunan ve TSK'nın düzenlediği Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden arındırılan Tel Abyad ilçe merkezinde akşam saatlerinde, park halindeki bomba yüklü araç infilak ettirildi. Meydana gelen patlamada 4 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi ise yaralandı. Çevredeki ev, iş yeri ve araçlarda da hasara yol açan patlamanın ardından yaralananlar Tel Abyad Hastanesi'nde tedaviye alındı.Terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlendiği belirtilen saldırı sonrası güvenlik güçleri, 1 kişiyi gözaltına alırken, Tel Abyad genelinde önlemler artırıldı.
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